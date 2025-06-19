Hindistan'daki Uçak Kazasında Acil Güç Sistemi Çalıştı

Hindistan'daki Uçak Kazasında Acil Güç Sistemi Çalıştı
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Hindistan'da 12 Haziran'da yaşanan ve 270'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında, acil durum güç sisteminin çarpışma öncesinde devrede olduğu belirlendi. Soruşturma devam ederken, sistemin devreye girmesine neden olan arızanın ne olduğu henüz netleşmedi.

HİNDİSTAN'da meydana gelen uçak kazasında acil güç sisteminin çarpışmadan önce devreye girdiği belirlendi.

Hindistan'da 12 Haziran'da düşen ve 270'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği 'Air India 171' sefer sayılı uçuşla ilgili soruşturmayı yürüten ekipler, uçağın acil durum güç sisteminin çarpışma öncesinde devrede olduğunu tespit etti. Soruşturmayı yürüten uzmanların, acil güç sistemini devreye sokan nedenin motor, hidrolik ya da başka bir sistem arızası olup olmadığını henüz netleştiremediği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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