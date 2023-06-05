Hindistan'daki tren kazası sonrası seferler yeniden başladı

Hindistan'ın doğusundaki Orissa eyaletinde meydana gelen tren kazasının ardından olağan demiryolu seferleri her iki yönde de yeniden başladı. Kazada 275 kişi hayatını kaybetmişti.

YENİ DELHİ, 5 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Orissa eyaletinde 3 trenin karıştığı kaza bölgesinde olağan demiryolu seferleri her iki yönde de yeniden başladı. Cuma günü meydana gelen kazada 275 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede son on yılın en kötü tren kazası olarak nitelendirilen kazada yaklaşık 1.175 kişi yaralandı.

Orissa'nın Balasore bölgesinde Cuma akşamı iki yolcu treni sabit haldeki bir yük trenine çarpmıştı. Kazada iki yolcu treni birbirine girerken, trenlerin kompartımanları gazlı kesme aletleri ve ağır makinelerle kesilerek hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri çıkarıldı.

Hindistan Demiryolları'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamada, "Onarım çalışmaları Demiryolları Bakanı tarafından sürekli takip edilerek tamamlandı ve seferler için hem yukarı hem de aşağı hatların uygun olduğu ilan edildi. Aşağı Hat'ta ilk tren 4 Haziran günü saat 10.40'ta, Yukarı Hat'ta ise ilk tren 5 Haziran günü saat 12.05'te çalıştırıldı. Her iki hatta da olağan seferler yeniden başladı" denildi.

Hindistan Demiryolları Bakanı Ashwini Vaishnaw Cumartesi sabahından bu yana kaza mahallinde kamp kurarak kurtarma ve onarım çalışmalarını bizzat denetliyor.

Öte yandan federal hükümet, ülkenin en önemli soruşturma kurumu olan Merkezi Soruşturma Bürosu'nu (CBI) kazayla ilgili bir soruşturma başlatmakla görevlendirdi.