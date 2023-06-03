Hindistan'daki tren kazası felaketi: 260'dan fazla kişi hayatını kaybetti

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, tren kazasının olduğu Balasore kentine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Modi basına yaptığı açıklamada üzüntüsünü ifade edecek kelimeler bulamadığını belirtip 'Hükümet olarak olayı ciddiye alıyoruz. Her türlü inceleme için talimatlar verilmiştir. Kim suçlu bulunursa ağır bir şekilde cezalandırılacak, kimse bağışlanmayacaktır' dedi.