Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Hindistan'daki tren kazası felaketi: 260'dan fazla kişi hayatını kaybetti

Hindistan'daki tren kazası felaketi: 260'dan fazla kişi hayatını kaybetti

Dünya Haberleri

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, tren kazasının olduğu Balasore kentine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Modi basına yaptığı açıklamada üzüntüsünü ifade edecek kelimeler bulamadığını belirtip 'Hükümet olarak olayı ciddiye alıyoruz. Her türlü inceleme için talimatlar verilmiştir. Kim suçlu bulunursa ağır bir şekilde cezalandırılacak, kimse bağışlanmayacaktır' dedi.

BAŞBAKAN MODİ OLAY YERİNDE

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, tren kazasının olduğu Balasore kentine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Modi basına yaptığı açıklamada üzüntüsünü ifade edecek kelimeler bulamadığını belirtip "Hükümet olarak olayı ciddiye alıyoruz. Her türlü inceleme için talimatlar verilmiştir. Kim suçlu bulunursa ağır bir şekilde cezalandırılacak, kimse bağışlanmayacaktır" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Narendra Modi Hükümet India Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title