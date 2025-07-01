Hindistan'daki Kimya Fabrikası Patlamasında Ölü Sayısı 36'ya Yükseldi

Hindistan'daki Kimya Fabrikası Patlamasında Ölü Sayısı 36'ya Yükseldi
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Hindistan'ın Telangana eyaletinde bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, fabrikanın faaliyetleri 90 gün süreyle durduruldu.

HİNDİSTAN'da kimya fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi.

Hindistan'ın Telangana eyaletinde dün meydana gelen kimya fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi. Yetkililer, reaktör patlamasının ardından çıkan yangının söndürüldüğünü ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Fabrikadan yapılan duyuruda ise temel üretim altyapısı hasar gören işletmenin faaliyetlerinin 90 gün süreyle durdurulacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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