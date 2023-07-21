Hindistan'daki heyelan bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı

Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki heyelan bölgesinde, şiddetli yağışlar ve zorlu arazi koşulları nedeniyle durdurulan arama kurtarma çalışmaları, yeniden başladı. Heyelan sonucunda hala 100 kişiden haber alınamazken, 21 kişi sağ olarak kurtarıldı ve ölü sayısı 16 olarak açıklandı.

YENİ DELHİ, 21 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın güneybatısındaki Maharaştra eyaletinin Raigad ilçesindeki heyelan bölgesinde, Perşembe akşamı şiddetli yağışlar ve zorlu arazi koşulları nedeniyle durdurulan arama kurtarma çalışmaları, Cuma sabahı yeniden başladı.

Ulusal Afet Müdahale Gücü'nden bir yetkiliye göre Çarşamba gecesi ilçenin Irshalwadi köyünü vuran heyelanın ardından yaklaşık 100 kişiden hala haber alınamıyor. Yaklaşık 70 kişi yara almadan kurtulurken, Perşembe günü enkaz altından 21 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Yerel bir polis ise telefonda yaptığı açıklamada, "Arama kurtarma çalışmalarına bu sabah başlayalı beş saat oldu ve ölü sayısında bir artış yok. Ölü sayısı şu an itibarıyla 16" dedi.

Ulusal Afet Müdahale Gücü'nden dört ekip, olay yerinde arama ve kurtarma çalışmalarına katıldı.