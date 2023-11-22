Hindistan'da Yüksek Gerilimli Kabloya Temas Eden Fil Yavruları Öldü
Hindistan'ın doğusundaki Jharkhand eyaletinde üç yavru fil, yüksek gerilimli açık elektrik kablosuna temas ederek hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.
YENİ DELHİ, 22 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Jharkhand eyaletinde yüksek gerilimli açık elektrik kablosuna temas eden üçü yavru beş fil öldü.
Olay, Pazartesi gecesi Jharkhand eyaletinin başkenti Ranchi'nin yaklaşık 174 kilometre güneydoğusundaki Doğu Singhbhum bölgesinde bulunan Musabani ormanlık alanında meydana geldi.
Orman departmanı yetkililerine göre, ormanda fillerin cesetlerine rastlayan köylüler Salı günü durumu kendilerine bildirdi.
Otopsi için gerekli düzenlemelerin yapıldığını kaydeden yetkililer, vaka kaydı açılarak olay hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.