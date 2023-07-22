Hindistan'da Yük Treni Aslanlara Çarptı: Bir Ölü, Bir Yaralı

Hindistan'ın Gucarat eyaletinde bir yük treni, Pipavav Limanı yakınlarında iki Asya aslanına çarptı. Kazada bir aslan öldü, diğeri yaralandı. Diğer iki dişi aslan ise yara almadan kurtuldu. Olay sırasında yağışlar nedeniyle görüş mesafesi zayıftı.

YENİ DELHİ, 22 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın batısındaki Gucarat eyaletinde yer alan Pipavav Limanı yakınlarında bir yük treninin iki Asya aslanının üzerinden geçmesi sonucu biri öldü, diğeri de yaralandı.

Cumartesi günü bir demiryolları yetkilisi tarafından telefonla teyit edilen kazada erkek olan aslanlar olaydan etkilenirken iki dişi aslansa yara almadan kurtuldu.

Demiryolları yetkilisi, "Makinist acil durum frenlerini kullandı, ancak mallar dolu bir yük treni olduğu için durması biraz zaman aldı. Tren durduğunda iki aslana çarpmıştı. Aslanlardan biri anında öldü; diğerine bir hayvanat bahçesinde tıbbi bakım yapılıyor" dedi.

Indian Express'in yerel orman memurlarından aktardığı habere göre olay, iki erkek ve iki dişi olmak üzere dört aslanın bir demiryolu hattını geçmeye çalıştığı ve iki demiryolu gönüllüsünün vahşi hayvanları güvenli bir yere götürmeye çalıştığı sırada meydana geldi.

Dört aslanın da yaşları iki ila üç arasındaydı.

Kaza, Cuma günü sabah saatlerinde Gucarat'ın Amreli bölgesinde meydana geldi. Medyada yer alan habere göre yağışlar nedeniyle görüş mesafesi zayıftı.