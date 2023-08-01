Hindistan'da yol inşaatı kazasında 17 işçi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bir yol inşaatı sahasında meydana gelen vincin devrilmesi sonucu 17 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi ise yaralandı. Kazada arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

YENİ DELHİ, 1 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın batısında bulunan Maharaştra eyaletindeki bir yol inşaatı sahasında bir vincin devrilmesi sonucu en az 17 işçi hayatını kaybederken 3 işçi de yaralandı.

Kaza, Salı günü Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'nin yaklaşık 71 kilometre kuzeydoğusundaki Thane bölgesinin Shahapur kasabası yakınlarında meydana geldi. Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

NDRF üst düzey yetkilisi Sarang V Kurve, "Arama ve kurtarma çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

NDRF'nin verdiği bilgilere göre 17 kişinin cesedine ulaşılırken, 3 yaralı ise yakınlardaki bir hastaneye sevk edildi.

Hayatını kaybedenlerle ilgili üzüntülerini dile getiren Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazazedelerin ailelerine tazminat ödeneceğini duyurdu.¦