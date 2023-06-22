Hindistan'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Yedi Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde meydana gelen şiddetli yağış ve gök gürültülü fırtınalar sonucu iki ayrı bölgeye yıldırım düştü ve üçü çocuk yedi kişi hayatını kaybetti. Ayrıca dokuz büyükbaş hayvan da öldü. Diğer eyaletlerde de son birkaç gündür aralıksız süren yağışlar sel benzeri durumlara yol açtı.

YENİ DELHİ, 22 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Batı Bengal eyaletinde Çarşamba günü iki ayrı bölgeye yıldırım düşmesi sonucu üçü çocuk yedi kişi hayatını kaybetti.

Eyaletin Malda bölgesinde meydana gelen olaylarda dokuz büyükbaş hayvan da öldü.

Eyalet yönetiminden bir yetkili yaptığı açıklamada, şiddetli yağış ve gök gürültülü fırtınaların son birkaç gündür Batı Bengal'in çeşitli bölgelerini etkisi altına aldığını söyledi.

Ek olarak Assam, Rajasthan, Gujarat ve Tamil Nadu gibi diğer eyaletlerde de son birkaç gündür aralıksız süren yağışlar sel benzeri durumlara yol açtı.

Delhi ve çevresindeki bölgeler Çarşamba günü yağış alırken, bu yağışlar Delhi'yi batıdaki Rajasthan eyaletinin merkezi Jaipur'a bağlayan ulusal otoyolda trafik sıkışıklarına neden oldu.