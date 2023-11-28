Hindistan'da Yıldırım Düşmesi Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde meydana gelen şiddetli yağış ve fırtına sonucu yıldırım düşmesiyle 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Komşu Gujarat eyaletinde ise son 48 saat içinde yıldırım ve yağış kaynaklı olaylarda 24 kişi hayatını kaybetti.

YENİ DELHİ, 28 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın orta kesiminde yer alan Madya Pradeş eyaletinde Pazar günü yıldırım düşmesi sonucu en az dört kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.

Yetkililerin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, yıldırımların eşlik ettiği şiddetli yağış ve fırtınalar Pazar akşamı eyaletin çeşitli bölgelerini etkisi altına aldı.

Bir yetkili, "Dün akşam Dhar bölgesinde motosikletle seyahat eden bir çifte ve küçük oğullarına yıldırım çarptı. Karı-koca olay yerinde hayatını kaybederken oğulları ağır yaralandı" ifadelerini kullandı.

Yetkili ayrıca, "Jhabua bölgesinde tarlasında çalışan bir adam yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Aynı şekilde Barwani bölgesinde bir kadın yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi" dedi.

Madya Pradeş'e komşu Gujarat eyaletinde son 48 saat içinde yıldırım ve yağış kaynaklı olaylarda en az 24 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi de yaralandı.

Hindistan'da her yıl Muson mevsiminin başladığı dönemde yüzlerce kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybediyor. Yerel basında çıkan haberlere göre 2022 yılında Hindistan genelinde 907 kişi yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.