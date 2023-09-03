Hindistan'da Yıldırım Düşmesi Sonucu 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Odisha eyaletinde şiddetli yağışların ardından yıldırım düşmesi sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi. Khurda bölgesinde 4, Bolangir'de 2 ve diğer bölgelerde ise toplamda 4 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 3 kişi de yaralandı. Meteoroloji Dairesi, benzer olayların gelecek dört gün boyunca devam edeceğini bildirdi.