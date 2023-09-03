Hindistan'da Yıldırım Düşmesi Sonucu 10 Kişi Hayatını Kaybetti
Hindistan'ın Odisha eyaletinde şiddetli yağışların ardından yıldırım düşmesi sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi. Khurda bölgesinde 4, Bolangir'de 2 ve diğer bölgelerde ise toplamda 4 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 3 kişi de yaralandı. Meteoroloji Dairesi, benzer olayların gelecek dört gün boyunca devam edeceğini bildirdi.
Hindistan'ın Odisha eyaletinde şiddetli yağışların ardından yıldırım düşmesi sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi.
The Hindu sitesinin haberine göre, yetkililer, Khurda bölgesinde 4, Bolangir'de 2 ve Angul, Boudh, Jagatsinghpur ve Dhenkanal'da birer kişinin yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.
Khurda bölgesinde 3 kişinin de yıldırım düşmesi sonucu yaralandığı belirtildi.
Hindistan Meteoroloji Dairesinden (IMD) yapılan açıklamada, gelecek dört günde eyaletin çeşitli bölgelerinde benzer olayların beklendiği ifade edildi.
Bölge sakinlerine gök gürültülü fırtına esnasında güvenli yerlere sığınmaları tavsiye edildi.