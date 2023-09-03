Hindistan'da Yıldırım Düşmesi Sonucu 10 Kişi Hayatını Kaybetti

YENİ DELHİ, 3 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Odisha eyaletinde son 24 saatte şiddetli yağışlar sırasında meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu en az 10 kişi öldü, 3 kişi ise ağır yaralandı.

Eyalet hükümetinden üst düzey bir yetkilinin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre yıldırım düşmesi sonucu eyaletin Khurda bölgesinde 4, Bolangir'de 2 ve Angul, Boudh, Jagatsinghpur ve Dhenkanal'da ise 1'er kişi hayatını kaybetti.

Yetkili Khurda'da 3 kişinin yıldırım çarpması sonucu yaralandığını da sözlerine ekledi.

Bhubaneswar ve Cuttack da dahil olmak üzere Odisha'nın kıyı bölgelerinde Cumartesi günü şiddetli yağışlar etkili oldu.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) önümüzdeki dört gün boyunca eyaletin bazı bölgelerinde benzer hava koşullarının devam edeceğini öngörüyor. IMD ayrıca insanlara gök gürültülü sağanak yağışlar sırasında güvenli yerlere sığınmalarını tavsiye etti.