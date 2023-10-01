Hindistan'da Yayımlanan Gazete Reklamında Almanya Cumhurbaşkanlığı Sarayı Kullanıldı

Hindistan'da yayımlanan bir gazetenin reklamında, yatılı okul binasını tanıtmak için Almanya Cumhurbaşkanlığı konutu Bellevue Sarayı'nın fotoğrafının kullanıldığı ortaya çıktı. Almanya'nın Yeni Delhi ve Timpu Büyükelçisi, reklamın yanlış olduğunu ve bu binanın yatılı okul olmadığını belirtti.

Hindistan'da gazetede yayımlanan reklamda yatılı okul binasını tanıtmak için Almanya Cumhurbaşkanlığı konutu Bellevue Sarayı'nın fotoğrafının kullanıldığı ortaya çıktı.

Hindustan Times gazetesinin "Delhi City" yayımında yer alan ülkedeki yatılı okulun reklamında okul binası diye tanıtılan görselin Bellevue Sarayı'na ait olduğu belirlendi.

Almanya'nın Yeni Delhi ve Timpu Büyükelçisi Philipp Ackermann, sosyal medya platformu X'te reklamın görselini paylaşarak, "Sevgili Hint ebeveynler, bugünün gazetesinde bunu gördüm fakat bu bina yatılı okul değil! Bu, Berlin'deki Almanya Cumhurbaşkanlığı Sarayı." ifadelerini kullandı.

Ackermann, "Almanya'da da iyi yatılı okullar var fakat hiçbir çocuk (reklamdaki) bu okula kabul edilmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.