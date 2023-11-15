Hindistan'da tünel enkazında mahsur kalan işçilerin sağlık sorunları başladı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde çöken tünel inşaatının enkazı altında mahsur kalan işçilerden bazılarında sağlık sorunları ortaya çıktı. İşçilere ilaç ve gıda borular aracılığıyla iletildi.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde, yol çalışması sırasında çöken tünel inşaatının enkazı altında 4'üncü güne giren yaklaşık 40 işçiden bazılarında sağlık sorunları başladığı bildirildi.

Eyalet yetkilisi Abhishek Ruhela, tünel enkazında mahsur kalan işçilerin bazılarında ateş ve vücut ağrısı görülmeye başlandığı bilgisini aldıklarını kaydetti.

Ruhela, tünele açılan borular aracılığıyla işçilere ilaç ve gıda iletildiğini belirtti.

Arama kurtarma çalışmalarının teknik aksaklıklar nedeniyle uzadığı ancak bu aksaklıkların giderildiği vurgulanırken, 4'üncü güne giren çalışmaların yaklaşık 200 kişilik bir ekiple sürdürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Enkaza yaklaşık 76 santimetre genişliğinde çelik borular salınarak tahliyenin gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade ediliyor.

Enkazda yaklaşık 40 işçinin bulunduğu açıklanmıştı.