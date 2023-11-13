Hindistan'da Tünel Çöktü, Mahsur Kalan İşçiler İçin Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde, yol çalışması sırasında inşaatı süren tünelin çökmesi sonucu mahsur kalan en az 40 işçi için kurtarma çalışmaları sürüyor. İşçilere oksijen ve yiyecek tedariki yapılırken, enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor.

YENİ Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde, dün yol çalışması sırasında inşaatı süren tünelin bir kısmının çökmesi sonucu mahsur kalan en az 40 işçi için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AA muhabirine konuşan eyalet yetkilisi, enkazda 40 işçinin mahsur kaldığının düşünüldüğünü, boru aracılığıyla işçilere oksijen ve yiyecek tedariki yapıldığını ifade etti.

Yol çalışması sırasında inşaatı süren tünelin bir kısmının çökmesi sonucu mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkili, enkaz kaldırma çalışmalarının da sürdüğü bilgisini paylaştı.

ANI'nin haberine göre ise Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami olay yerini ziyareti sırasında, "Kurtarma operasyonu ve enkaz kaldırma çalışmaları hızla devam ediyor. Gıda malzemesi tedariki sağlandı. Uzmanlarla görüşüyoruz ve soruşturma sürüyor. Önceliğimiz herkesin güvenli şekilde kurtarılması." dedi.