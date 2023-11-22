Hindistan'da tünel çöktü, işçiler mahsur kaldı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki yol çalışması sırasında inşaatı süren tünelin bir kısmının çökmesi sonucu mahsur kalan işçilere ulaşmaya 18 metre kaldı.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki yol çalışması sırasında inşaatı süren tünelin bir kısmının çökmesi sonucu mahsur kalan işçilere ulaşmaya 18 metre kaldı.

Indiatoday'in haberine göre, Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde, yol çalışması sırasında inşaatı süren tünelin bir kısmının çökmesi sonucu mahsur kalan 41 işçinin bulunduğu alana yaklaşık 24 saat sonra varılabileceği tahmin ediliyor.

İşçilerin mahsur kaldığı alana ulaşmak için 39 metre tünel kazıldı, 18 metre daha tünel kazılması sonucunda işçilere ulaşılacağı öngörülüyor.

Eski Başbakan Yardımcısı Bhaskar Khulbe, mahsur kalan işçilerle konuştuğunu ve durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Tünelin çökmesi sonucu mahsur kalmışlardı

Hindistan'da 12 Kasım'da yol çalışması sırasında inşaatı devam eden tünelin bir kısmı çökmüştü.

Yetkililer, enkazda en az 40 işçinin mahsur kaldığını, boru aracılığıyla işçilere oksijen ve yiyecek tedarik edildiğini açıklamıştı.

Enkaz altındaki işçilerden bazılarında sağlık sorunları başladığı bildirilmişti.

Kurtarma çalışmaları 7'nci gününde sondaj makinelerinin hasar görmesi sonucu kesintiye uğramıştı.

Mahsur kalan işçiler ile 21 Kasım'da iletişim kurulabilmişti.