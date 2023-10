Hindistan'da tren kazasında ölü sayısı 6'ya yükseldi

Hindistan'ın Bihar eyaletinde, yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Biha'ın Buxar bölgesindeki Raghunathpur istasyonu yakınlarında dün yolcu treninin raydan çıkması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 100 kişi yaralandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Vagonların raydan çıkması nedeniyle meydana gelen can kayıplarından üzüntü duyuyorum. Ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum. Yetkililer, kazadan etkilenen kişilere ellerinden gelen her türlü yardımı sağlamaktadırlar." ifadelerini kullandı.