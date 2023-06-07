Hindistan'da tren kazasında kimlik belirleme çalışmaları güçlükle ilerliyor

Hindistan'ın doğusunda meydana gelen korkunç tren kazasında hayatını kaybedenlerin tanınmayacak durumda olması nedeniyle kimlik belirleme çalışmaları güçlükle ilerliyor. Kurbanlardan yaklaşık 90 kişinin henüz kimlikleri belirlenemediği için cenazeleri ailelerine teslim edilemedi.

YENİ DELHİ, 7 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusunda meydana gelen korkunç tren kazasında hayatını kaybedenlerin tanınmayacak durumda olması nedeniyle kimlik belirleme çalışmaları güçlükle ilerliyor.

Hindistan'da son on yılda yaşanan en feci tren kazası Cuma günü Odisha eyaletinin Balasore bölgesinde meydana gelmiş, en az 288 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Kurbanlardan yaklaşık 90 kişinin henüz kimlikleri belirlenemediği için cenazeleri ailelerine teslim edilemedi.

Kimliklerin doğru şekilde belirlenebilmesi için 30 kişinin DNA örnekleri alınarak Odisha'nın merkezi Bhubaneswar'a getirildi. Örnekler buradan Delhi'deki üst düzey tıp kurumu Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'ne gönderilecek.

Enstitünün ayrıntılı raporunun 1 hafta ya da 10 gün içinde çıkması bekleniyor.

Asian News International (ANI), Odisha hükümetinden bir yetkilinin, "Kimliği belirlenemeyen kişilerin DNA örneklerini alacağız. Eyalet hükümeti, mağdur ailelere sıkıntı vermemek için çaba harcıyor" şeklindeki sözlerine yer verdi.