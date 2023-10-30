Hindistan'da tren kazasında 11 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın güneyindeki Andra Pradeş eyaletinde meydana gelen tren kazasında en az 11 kişi hayatını kaybederken 50 kişi de yaralandı. Kazada üç vagon raydan çıkarken, kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdü.

YENİ DELHİ, 30 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Andra Pradeş eyaletinde meydana gelen tren kazasında en az 11 kişi hayatını kaybederken 50 kişi de yaralandı.

Yetkililerin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre kaza, Pazar akşamı eyaletin merkezi Vishakhapatnam'ın yaklaşık 68 kilometre kuzeyinde bulunan Vizianagaram ilçesindeki Howrah-Chennai hattında, sinyali kaçıran bir yolcu treninin bir başka trene arkadan çarpması sonucu meydana geldi.

Kazada üç vagon raydan çıkarken, afet müdahale personeli hemen olay yerine intikal etti. Kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdü.

Doğu Sahili Demiryolları Halkla İlişkiler Şefi Biswajit Sahu, "Şu ana kadar edindiğimiz bilgilere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı" dedi. Sahu, arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını ve artık enkaz kaldırma çalışmalarına odaklandıklarını ifade etti.

Sahu, kaza nedeniyle 18 tren seferinin iptal edildiğini ve 22 trenin de başka hatlara sevk edildiğini söyledi.

Hindistan Demiryolları Bakanı Ashwini Vaishnaw, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve ciddi veya hafif yaralananlara maddi destek sağlanacağını açıkladı.

Kaza, 12 Ekim'de ülkenin doğusundaki Bihar eyaletinde bir yolcu treninin raydan çıkarak 4 kişinin ölümüne yol açmasının ardından bu ay meydana gelen ikinci büyük tren kazası oldu.