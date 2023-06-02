Hindistan'da Tren kazası: 50 Ölü, 300 Yaralı

Hindistan'ın Orissa eyaletinde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 50 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı. Coromandel Express'e ait yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, yaralıların 179'u hastaneye kaldırıldı ve 600'den fazla yolcu kurtarılmaya çalışılıyor.