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Hindistan'da tren kazası: 4 ölü, 50 yaralı

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Hindistan'ın Bihar eyaletinde, yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

Hindistan'ın Bihar eyaletinde, yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

ANI News'in X sosyal medya platformundaki haberine göre, Bihar eyaletinin Buxar bölgesindeki Raghunathpur istasyonu yakınlarında, yolcu treninin vagonları raydan çıktı.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından demir yolu yetkilileri ve polis ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Dünya

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