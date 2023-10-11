Hindistan'da tren kazası: 4 ölü, 50 yaralı
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Hindistan'ın Bihar eyaletinde, yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.
Hindistan'ın Bihar eyaletinde, yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.
ANI News'in X sosyal medya platformundaki haberine göre, Bihar eyaletinin Buxar bölgesindeki Raghunathpur istasyonu yakınlarında, yolcu treninin vagonları raydan çıktı.
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi de yaralandı.
Kazanın ardından demir yolu yetkilileri ve polis ekipleri, bölgeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Dünya