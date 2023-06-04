Hindistan'da Tren Kazası: 288 Ölü, 803 Yaralı
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Odisha eyaletinde meydana gelen tren kazasında 288 kişi hayatını kaybetti, 803 kişi yaralandı. Kazanın ülkede 20 yıldan uzun süredir görülen en ölümcül tren kazası olduğu belirtildi.
BALASORE, 4 Haziran 2023 (Xinhua) -- Hindistan'da yetkililerin açıklamasına göre, ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde iki yolcu treni ve bir yük treninin Cumartesi günü çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükselirken, 803 kişi de yaralandı.
Times of India gazetesi, demiryolu yetkililerinin, ülkede 20 yıldan uzun süredir görülen en ölümcül tren kazasında 288 kişinin öldüğü yönündeki açıklamasına yer verdi. Yaralı yolcular ise Gopalpur, Khantapara, Balasore, Bhadrak ve Soro'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Xinhua / Dünya