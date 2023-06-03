Hindistan'da Tren Kazası: 280'den Fazla Ölü

Hindistan'ın doğusundaki Odisha eyaletinde üç trenin karıştığı büyük bir kazada 280'den fazla kişi öldü, 900 kişi de yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmezken raydan çıkmayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan'ın doğusundaki Odisha eyaletinde Cuma akşamı üç trenin karıştığı büyük bir kazada 280'den fazla kişi öldü, 900 kişi de yaralandı.

Kaza, Odisha'nın merkezi Bhubaneswar'ın yaklaşık 171 km kuzeydoğusunda yer alan Balasore bölgesindeki Bahanaga Bazar İstasyonu'nun yakınında yerel saatle 19.20 sıralarında meydana geldi.

Yetkililere göre, Kalküta'dan Chennai'ye giden Coromandel Ekspresi, Yashwantpur-Howrah Ekspresi'ne çarptı ve raydan çıkarak bitişikteki yola devrildi. Kazaya bir kargo treninin de karıştığı belirtildi.

Yetkililer, ölü sayısının daha da artmasının muhtemel olduğunu belirtiyor.

Kurtarma ekipleri kazanın ardından hemen olay yerine gitti. Yaralılara yardım etmek için olay yerine çok sayıda vatandaş da geldi.

Çevredeki tüm sağlık kuruluşları alarma geçirilirken, yaralılar gece boyunca hastanelere kaldırıldı.

Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu ve Başbakan Narendra Modi, kazada hayatını kaybedenlerle ilgili üzüntülerini dile getirdi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken raydan çıkmayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Odisha'dan bildiriyor. (XHTV)