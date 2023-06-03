Hindistan'da Tren Kazası: 260'dan Fazla Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Odisha eyaletinde dün 2 yolcu treni ve 1 yük treninin çarpışması sonucu meydana gelen tren kazasında 260'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce yaralı olduğu açıklandı.

Balasore kentinde dün iki yolcu treni ve bir yük treninin çarpışması sonucu meydana gelen tren kazasında 260'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce yaralı olduğu açıklandı. Yerel basına açıklama yapan yetkililer, ölü ve yaralı sayısının artmasından korkulduğunu ifade etti. İtfaiye, acil durum ekipleri, polis ve Hindistan ordusundan kurtarma ekiplerinin gece boyunca çarpışmanın etkisiyle üst üste yığılan tren vagonların altında kalan kişileri kurtarmaya çalıştıkları belirtildi.