Hindistan'da tren kazalarıyla ilgili rapor gündemde

Hindistan Sayıştayı ve Genel Denetçisi'nin 2022 yılında hazırladığı 'Hindistan Demiryollarında Raydan Çıkma' raporu, Balasore'de meydana gelen tren kazasının ardından tekrar gündeme geldi. Raporda, trenlerin raydan çıkmasıyla sonuçlanan kazaların nedenleri incelendi ve ray yenileme çalışmalarına ayrılan bütçenin azalması, denetim eksiklikleri ve makinist hatalarının kazalara neden olduğu belirtildi.

Hindistan'ın Odisha eyaletindeki Balasore bölgesinde 2 yolcu ve 1 yük treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 294 kişi yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin soruşturma raporu henüz yayınlanmazken, Hindistan Sayıştayı ve Genel Denetçisi'nin 2022 yılında hazırladığı 'Hindistan Demiryollarında Raydan Çıkma' raporu gündeme geldi. Raporda, trenlerin raydan çıkmasıyla sonuçlanan kazaların nedenlerine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Hindistan Sayıştayı ve Genel Denetçisi tarafından 2022 yılında hazırlanan, 2017-2018 ve 2020-2021 yılları arasında Hindistan'da meydana gelen, yük ve yolcu trenlerinin raydan çıkmasıyla sonuçlanan kazaların nedenlerini aktaran rapor, Balasore'de 294 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan tren kazasının ardından Hint medyasında tekrar gündeme geldi. Raporda, trenlerin raydan çıkmasıyla sonuçlanan 1129 kaza incelendi.

Son olarak makinist hatasıyla sonuçlanan kazaların sayısının 154 olduğu, bu kazalardan bazılarının ise 'aşırı hız' sonucu meydana geldiği belirtildi.