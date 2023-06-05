Hindistan'da tren kazalarıyla ilgili rapor gündemde
Dünya Haberleri
Hindistan Sayıştayı ve Genel Denetçisi'nin 2022 yılında hazırladığı 'Hindistan Demiryollarında Raydan Çıkma' raporu, Balasore'de meydana gelen tren kazasının ardından tekrar gündeme geldi. Raporda, trenlerin raydan çıkmasıyla sonuçlanan kazaların nedenleri incelendi ve ray yenileme çalışmalarına ayrılan bütçenin azalması, denetim eksiklikleri ve makinist hatalarının kazalara neden olduğu belirtildi.
Hindistan'ın Odisha eyaletindeki Balasore bölgesinde 2 yolcu ve 1 yük treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 294 kişi yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin soruşturma raporu henüz yayınlanmazken, Hindistan Sayıştayı ve Genel Denetçisi'nin 2022 yılında hazırladığı 'Hindistan Demiryollarında Raydan Çıkma' raporu gündeme geldi. Raporda, trenlerin raydan çıkmasıyla sonuçlanan kazaların nedenlerine ilişkin detaylar paylaşıldı.
Hindistan Sayıştayı ve Genel Denetçisi tarafından 2022 yılında hazırlanan, 2017-2018 ve 2020-2021 yılları arasında Hindistan'da meydana gelen, yük ve yolcu trenlerinin raydan çıkmasıyla sonuçlanan kazaların nedenlerini aktaran rapor, Balasore'de 294 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan tren kazasının ardından Hint medyasında tekrar gündeme geldi. Raporda, trenlerin raydan çıkmasıyla sonuçlanan 1129 kaza incelendi.KAZALARIN YÜZDE 26'SI, RAY YENİLEMELERİYLE İLGİLİRaporda, ray yenileme çalışmalarına ayrılan bütçenin 2017-2021 yılları arasında azaldığı, bu işlemler için tesis edilen bütçenin ise bu alanda kullanılmadığı ifade edildi. İncelenen kazaların yüzde 26'sının bu işlemlerin doğru şekilde yapılmaması sonucu meydana geldiği aktarıldı.Ayrıca raporda, rayların geometrik ve yapısal durumlarını değerlendirmeyi amaçlayan denetimlerde eksiklikler yaşandığı aktarıldı. Denetim eksikliğine bağlı meydana gelen 422 kazadan 171'inin 'rayların bakımı' ile ilişkili olduğu, 156'sının ise 'ray parametrelerinin izin verilen sınırların dışında olması' ile ilişkili olduğu ifade edildi.
Son olarak makinist hatasıyla sonuçlanan kazaların sayısının 154 olduğu, bu kazalardan bazılarının ise 'aşırı hız' sonucu meydana geldiği belirtildi.