Hindistan'da trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Gucarat eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Kazada ölen veya yaralananlar bir tapınak töreninden dönüyorlardı. Başbakan Modi, can kayıplarından dolayı üzüntüsünü dile getirdi ve tazminat ödeneceğini açıkladı.

YENİ DELHİ, 12 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın batısındaki Gucarat eyaletinde meydana gelen trafik kazasında aralarında 3 çocuk ve 5 kadının da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti ve 13 kişi yaralandı.

Yerel polis kaynaklarının verdiği bilgilere göre Cuma günü meydana gelen kaza, bir aracın, eyaletin Ahmedabad bölgesindeki Bavla-Bagodara karayolunda bir kamyonla çarpışması sonucu meydana geldi.

Kazada ölen veya yaralanan kişiler, yakındaki bir tapınakta gerçekleştirilen dini bir törenden dönüyordu. Yaralılar bölgedeki hastaneye sevk edildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi can kayıplarından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Başbakan Modi ayrıca kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına 200.000'er Hint rupisi (yaklaşık 2.414 ABD doları) ve yaralılara 50.000'er Hint rupisi (yaklaşık 603 ABD doları) tutarında maddi tazminat ödeneceğini açıkladı.