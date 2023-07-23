Hindistan'da toprak kayması: 27 kişi öldü, onlarca kişi kayıp

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde meydana gelen ve 27 kişinin ölümüne yol açan toprak kaymasında kaybolan onlarca kişi için arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

India Today'in haberine göre, 27 kişinin cesedine ulaşılan toprak kaymasında onlarca kişiden haber alınamamasına karşın, arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını yerel yönetim ve köylülerin ortak kararıyla durdurdu.

Arama kurtarma çalışmalarının durdurulduğu köyde, bazı yerel kaynaklar 57, bazı kaynaklar ise 78 kişiden haber alınamadığını bildirdi.

Yetkililer, Mumbai şehrinden 80 kilometre uzaklıktaki sarp alana kurulmuş köye ulaşımın zor olduğu ve bulunan cesetlerin çürümeye başladığı gerekçesiyle çalışmaların sonlandırıldığını açıkladı.

Arama kurtarma ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 27 kişinin toprak altındaki cesetlerine ulaşmıştı.

Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletinin Raigad ilçesindeki 50 haneli köyde, 19 Temmuz'daki şiddetli yağışlar nedeniyle 17 ev toprak altında kalmıştı.