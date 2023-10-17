Hindistan'da Toplu Tecavüz Davası Açıldı

Hindistan'ın Manipur eyaletinde yaşanan toplu tecavüz olayı sonrası açılan davada, sanıklara 'toplu tecavüz ve cinayet' suçlamaları yöneltildi. Yetkililer, sanıklar arasında bir çocuğun da bulunduğunu belirtti.

Hindistan'ın Manipur eyaletinde 4 Mayıs'ta yaşanan toplu tecavüz olayı sonrası açılan davada, sanıklara "toplu tecavüz ve cinayet" suçlamaları yöneltildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer, sanıklar arasında bir çocuğun da bulunduğunu belirtti.

Yetkililer, 6 kişinin 3 kadına toplu tecavüz etmekle ve kadınlardan birinin 2 erkek akrabasını öldürmekle suçlandığı bilgisini paylaştı.

Mahkemeye sunulan iddianamede, gelişmiş silahlara sahip 900-1000 kişilik bir çetenin 4 Mayıs'ta Phainom isimli köye giderek evleri ateşe verdiği, mülkleri yağmaladığı, köylülere saldırdığı, cinayetler işlediği ve kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu yer aldı.

Olay

Manipur eyaletinde çete üyelerinin, Kuki-Zo etnik grubuna mensup olduğu tespit edilen 2 kadını sürükleyip toplu tecavüz ettikleri görüntüler, sosyal medyada gündem olmuştu.

Polis, olayın 4 Mayıs'ta gerçekleştiğini ve o tarihlerde Thoubal bölgesinden bir kaçırma ve toplu tecavüz olayının ihbar edildiğini açıklamıştı.

Videonun gündeme gelmesinin ardından polis, konuya ilişkin toplu tecavüz dosyası açmış ve 5 kişiyi gözaltına almıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yaptığı açıklamada, olayın "Hindistan'ı utandırdığını" dile getirerek, "Manipur'un evlatlarına olanlar asla affedilemez." ifadesini kullanmıştı.

Manipur Eyalet Başbakanı N. Biren Singh de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "idam cezasının göz önünde bulundurulacağını" söylemişti.