Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde toprak kayması sonucu bir tapınak çöktü ve 9 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışlar ve toprak kaymaları sonucu meydana gelen olaylarda eyalette birçok evde hasar meydana geldi.

- Hindistan'da tapınak çöktü: 9 ölü

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde toprak kayması nedeniyle bir tapınağın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymasına yol açtı. Eyaletin başkenti Shimla'da tarihi bir tapınağın toprak kayması nedeniyle çökmesi sonucu onlarca kişi enkaz altına kaldı. Olayda, en az 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ederken olay yerini ziyaret eden Eyalet Başbakanı Sukhvinder Singh Sukhu, enkaz altında 20-25 kişinin bulunduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Sukhu, ayrıca eyalet sakinlerine şiddetli yağışlar nedeniyle evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Eyalette şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen olaylarda son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybetti. Toprak kaymaları nedeniyle ana yolların trafiğe kapandığı eyalette birçok evde ise hasar meydana geldi.