Hindistan'da Taciz İddialarıyla Suçlanan Güreş Federasyonu Başkanı İstifa Etmeli

Hindistan'da kadın güreşçiler, taciz iddialarıyla suçlanan Hindistan Güreş Federasyonu Başkanı Brij Bhushan Sharon Singh'in istifa etmesi ve tutuklanması talebiyle protesto gösterileri düzenledi. Gençlik ve Spor Bakanı Anurag Thakur'un 'hızlı bir soruşturma' sürecinin işletileceği sözü üzerine eylemlerine ara veren güreşçiler, polisin 15 Haziran'a kadar işlem başlatacağını söylemesi üzerine protesto eyleminde bulunmayacaklarını kaydetti. Singh'in tutuklanması için tepkiler artıyor.

YENİ Hindistan'da, taciz iddialarıyla suçlanan Hindistan Güreş Federasyonu Başkanı Brij Bhushan Sharon Singh'in istifa etmesi ve tutuklanması talebiyle protesto gösterileri düzenleyen kadın güreşçiler, Gençlik ve Spor Bakanı Anurag Thakur'un "hızlı bir soruşturma" sürecinin işletileceği sözü üzerine eylemlerine ara verdi.

Kadın güreşçiler, dün, başkent Yeni Delhi'de Thakur ile bir araya geldi.

Hindistan Gençlik ve Spor Bakanı Thakur'un "polisin 15 Haziran'a kadar işlem başlatacağını" söylemesi üzerine, güreşçiler bu tarihe kadar protesto eyleminde bulunmayacaklarını kaydetti.

Hindistan hükümeti ise Güreş Federasyonu yönetimi için ay sonunda seçim düzenleneceğinin sözünü verdi.

Hakkında taciz iddiaları bulunan Federasyon Başkanı Singh, görevini halen sürdürüyor.

Singh'in tutuklanması için tepkiler artıyor

Singh ve diğer yetkililer hakkında soruşturma başlatılması için ocak ayında, uluslararası medyada gündem olan bir gösteri düzenlenmişti.

Dünya şampiyonu güreşçi Vinesh Phogat, protestolar sürerken 10 kadın güreşçinin Singh'in kendilerine de cinsel istismarda bulunduğunu itiraf ettiğini, Singh görevinden alınmadıkça güreşçilerin uluslararası turnuvalarda yarışmayacaklarını açıklamıştı.

Kadın güreşçiler, hakkındaki cinsel istismar iddiaları nedeniyle Hindistan Güreş Federasyonu Başkanı Singh'in istifa etmesi ve tutuklanması talebiyle ellerinde mumlarla 23 Mayıs'ta Yeni Delhi'de yürüyüş yapmıştı.

28 Mayıs'ta Yeni Delhi'deki Jantar Mantar bölgesinden yeni parlamento binasına yürümek istedikleri sırada gözaltına alınmalarına tepki gösteren kadın güreşçiler, "suçlu" muamelesine maruz kaldıklarını dile getirmişti.

Kadın güreşçiler, madalyalarını Uttarakhand eyaletindeki Haridwar şehrinden Ganj Nehri'ne atacaklarını ve sonrasında Hindistan Kapısı'nda açlık grevi yapacaklarını açıklamıştı.

Singh ise kadın güreşçilere yönelik cinsel istismar iddialarını reddediyor.