Hindistan'da siyasi partiler, Yasin Malik'in idam cezası talebine tepki gösterdi

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki siyasi partiler, Hindistan Ulusal Soruşturma Dairesinin (NIA), Cammu Keşmir Kurtuluş Cephesi (JKLF) lideri Yasin Malik'in "terör faaliyetlerinde bulunduğu" gerekçesiyle "idam cezasına" çarptırılması talebine tepki gösterdi.

Cammu Keşmir'in eski Başbakanı ve Halkların Demokratik Partisi (PDP) Başkanı Mehbuba Müfti, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Hindistan gibi başbakanın suikastçılarının bile affedildiği bir "demokraside" Malik gibi bir siyasi tutsağın davasının gözden geçirilmesi ve yeniden değerlendirilmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Müfti, paylaşımında "(Malik'in) idamını istekle destekleyenlerin (kendilerinin) hakları için ciddi bir tehdit" teşekkül ettiğini belirtti.

Bölgenin en eski partilerinden Ulusal Konferans Partisi Sözcüsü Sarah Hayat Şah ise Malik'in "adil yargılanmayı" hak ettiğini belirterek, idamın kimseye fayda sağlamayacağını ifade etti.

Cammu Keşmir Halkın Konferansı Partisi Başkanı Sajad Lone de Malik için idam isteminin "tehlikeli" olduğuna işaret ederek, Hindistan hükümetini "Keşmirlilerin barış içinde yaşamasına izin vermeye" çağırdı.

Lone, Twitter paylaşımında, Malik'in "idamı için acele edilmesini" kınadı.

Malik, 2019'da gözaltına alınmıştı

JKLF lideri Malik, Şubat 2019'da Hindistan yönetimince Kamu Güvenliği Yasası (PSA) kapsamında gözaltına alınmıştı.

Malik, terörist faaliyetlerde bulunmak, yasa dışı fon toplamak, terör örgütlerinin üyesi olmak, komplo kurmak ve bozgunculuk çıkarmak iddialarıyla yargılanıyordu.

Mahkeme, 25 Mayıs 2022'de Malik'i "terör faaliyetlerinde bulunduğu" gerekçesiyle iki kez ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme, Malik'e iki kez müebbet hapis, 5'er kez 10 yıl ve 3'er kez 5 yıl hapis cezası vermişti.

Ömür boyu hapis cezasının ölüme kadar sürdüğünü belirten mahkeme, Malik'i ayrıca yaklaşık 12 bin 900 dolar para cezasına çarptırmıştı.

Hindistan'da terör suçları kapsamında idam ve müebbet hapis cezası verilebiliyor.