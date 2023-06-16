Hindistan'da sivil toplum örgütleri BJP'yi ülkeyi bölmekle suçladı

Hindistan'da sivil toplum örgütleri, Manipur eyaletinde devam eden şiddet olayları ve çatışmalar nedeniyle iktidardaki Bharatiya Janata Partisini (BJP) ülkeyi bölmek ve kargaşaya sebep olmakla suçladı.

Hindistan'da sivil toplum örgütleri, Manipur eyaletinde devam eden şiddet olayları ve çatışmalar nedeniyle iktidardaki Bharatiya Janata Partisini (BJP) ülkeyi bölmek ve kargaşaya sebep olmakla suçladı.

Ülkedeki 550 insan hakları örgütü ve sivil toplum kuruluşu, Manipur'daki şiddet olaylarına ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, Başbakan Narendra Modi'nin iktidardaki partisi BJP ülkeyi bölmek ve kargaşaya sebep olmakla suçlanarak, daha fazla insan ölmeden olayların durdurulması için çağrı yapıldı.

Modi, konuyla ilgili açıklama yapmaya ve yaşananlarla ilgili sorumluluk almaya davet edilerek, olayların tarafsız ve bağımsız incelenmesi için mahkeme kurulması çağrısında bulunuldu.

Öte yandan Dışişleri ve Eğitimden Sorumlu Bakan Rajkumar Ranjan Singh'ın Manipur'daki konutu da dün gece olaylar sırasında ateşe verildi.

Independent'in haberine göre, Singh konuyla ilgili yaptığı açıklamada saldırıyı "merhametsiz" olarak nitelendirirdi.

Hindistan'ın Manipur eyaletinde Meitei topluluğunun "planlanmış kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle başlayan şiddet olaylarıyla ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada en az 110 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Eyalet hükümetinin resmi verilerine göre, Manipur'daki şiddet olayları nedeniyle şimdiye kadar 47 binden fazla kişi yerlerinden oldu, yüzlerce ev yıkıldı.

Askere "Vur" emri verilmişti

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğu, "planlanmış kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle gösteriler düzenlerken nüfusun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan Kukilerin de aralarında bulunduğu grupların buna itirazı şiddet olaylarına yol açıyor.

Gösteriler, 3 Mayıs'tan itibaren şiddet olaylarına sahne olmuş, 4 Mayıs'ta askere "Vur" emri verilmişti.

Hindistan'da "planlanmış kabile" kategorisinde yer alan topluluklara siyasi temsil, okullarda kota ve memuriyet gibi olanaklar sağlanıyor.

Yasalara göre, dağlık alanlara yerleşmelerine izin verilmeyen Meiteiler, eyalette Myanmar ve Bangladeşli göçmen nüfusunun artması nedeniyle zorluklarla karşılaştıklarını iddia ediyor.