Hindistan'da silahlı saldırı: Üç kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Manipur eyaletinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda, yardım kamplarındaki ailelerine ulaşmak için seyahat eden üç kişi öldürüldü. Saldırı sonucunda Manipur eyaletindeki şiddet olaylarında ölü sayısı 168'e çıktı.

Hindistan'ın Manipur eyaletinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda, yardım kamplarındaki ailelerine ulaşmak için seyahat eden üç kişi öldürüldü.

Hindustan Times'ın haberine göre, şiddet olaylarının devam ettiği eyalette Kangpokpi bölgesinde hareket halindeki araca silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, yardım kamplarındaki ailelerine ulaşmak için seyahat eden Kuki etnik grubuna mensup üç kişi hayatını kaybetti.

Olay yerinde silahlı çatışma izi olmadığını belirten polis, inceleme başlattığını bildirdi.

Son saldırıyla birlikte Manipur eyaletindeki şiddet olaylarında ölü sayısı 168'e çıktı.

Eyaletteki şiddet olayları yüzünden yerinden edilen kişiler için komşu eyaletlerde yardım kampları kurulmuştu.

Manipur'daki şiddet olayları

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle başlattığı gösterilerde, diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs'tan itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Askere 4 Mayıs'ta "vur emri"nin verildiği eyalette şiddet olayları nedeniyle ölü sayısı 168'e çıkarken, 60 binden fazla kişi yerinden edildi.

Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), Manipur eyaletinde meydana gelen şiddet olaylarıyla ilgili çok sayıda vakayı soruşturmak için 53 kişilik ekip oluşturmuştu.

Oluşturulan 53 kişilik ekipte, 3 polis başmüfettiş yardımcısı, bir polis müfettişi, 16 müfettiş ve 10 müfettiş yardımcısının yer aldığı bilgisi de paylaşılırken, 17 vakanın soruşturulacağı aktarılmıştı.