Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Toprak Kayması: Ölü Sayısı 27'ye Çıktı

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Raigad bölgesindeki bir köyde hala kayıp olan 50 kişi bulunmaktadır. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.