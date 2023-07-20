Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Toprak Kayması: 10 Ölü

Hindistan'ın batısındaki Maharashtra eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 10 kişi hayatını kaybetti. Raigad ilçesindeki köyde 17 ev toprak altında kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.