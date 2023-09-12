Hindistan'da şiddetli yağışlar: 21 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yaşanan şiddetli yağmurlar nedeniyle ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti. Yağışlar ayrıca evlerin yıkılması, elektrik çarpması ve boğulma gibi olaylara da sebep oldu. Birçok okulda eğitime ara verildi ve 173 köy sular altında kaldı.