Hindistan'da seri cinayet davasında idam cezasına çarptırılan 2 kişi beraat etti

Hindistan'da Noida kentinde işlenen seri cinayetlere ilişkin davada idam cezasına çarptırılan Surender Koli ve Moninder Singh Pandher, delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. Yüksek Mahkeme, temyiz başvurusunu kabul etti.

Hindistan'da, 2005'te 19 kadın ve çocuğa cinsel istismarda bulundukları ve seri cinayet işledikleri gerekçesiyle idam cezasına çarptırılan 2 kişi beraat etti.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Allahabad Yüksek Mahkemesi, Uttar Pradeş eyaletine bağlı Noida kentinde işlenen seri cinayetlere ilişkin davada, idam cezasına çarptırılan Surender Koli ve Moninder Singh Pandher'in "delil yetersizliği" nedeniyle beraatlerine karar verdi.

Yüksek Mahkeme, tecavüz ve cinayet suçlamasıyla daha önce idam cezasına çarptırılan Koli ve Pandher hakkında verilen idam cezasına yönelik temyiz başvurusunu kabul etti.

İdam cezasına çarptırılan Pandher'in avukatı Manisha Bhandari, ANI'ye yaptığı açıklamada, Koli'nin hakkındaki toplam 6 davadan, Pandher'in de 2 davadan beraat ettiğini bildirdi.

Olay

İş insanı Moninder Singh Pandher ve Noida kentindeki evinde hizmetçi olarak çalışan Surender Koli'nin, 19 kadın ve çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ve öldürdüğü iddia ediliyordu.

Söz konusu cinayetler, Aralık 2006'da Noida kentine bağlı Nithari köyünün yakınlarında bir kanalizasyon şebekesinde 8 çocuğun iskeletinin bulunmasıyla gün yüzüne çıkmıştı.

Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosunun (CBI) soruşturması kapsamında Koli ve Pandher gözaltına alınmış ve Koli suçları işlediklerine dair itirafta bulunmuştu.

Ayrıca yetkililer, çok sayıda çocuğun kaybolduğu yönündeki ihbarlara rağmen harekete geçmedikleri gerekçesiyle 2 polis memurunu görevden uzaklaştırmıştı.