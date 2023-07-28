Hindistan'da sellerde kaybolan annesini bulan gönüllü

Hindistan'ın Pencap eyaletindeki sellerde arama kurtarma faaliyetlerine gönüllü olarak katılan Jagjit Singh, 35 yıldır görmediği annesini buldu. Singh, eyaletteki şiddetli yağışların sebep olduğu sellerde arama kurtarma çalışmaları esnasında 2 yaşından beri görmediği ve öldüğü söylenen annesi Harjit Kaur'u buldu.