Hindistan'da Sel ve Toprak Kaymaları: Ölü Sayısı 55'e Yükseldi

Hindistan'ın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi. Himaçal Pradeş eyaletinde şiddetli yağış ve rüzgarlar etkisini sürdürüyor. Eyalet Başbakanı, ölü sayısının artmasından endişe duyduğunu belirterek, arama kurtarma ve restorasyon çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Eyalet polisi, nehir kıyılarında yaşayanlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Ölenlerin sayısı 280'i aştı ve şiddetli yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.