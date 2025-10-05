Haberler

Hindistan'da Sel ve Heyelan: 18 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'da Sel ve Heyelan: 18 Kişi Hayatını Kaybetti
Hindistan'ın Darjeeling kentinde meydana gelen sel ve heyelanlarda 18 kişi yaşamını yitirdi. Şiddetli yağışlar bölgede ulaşım ve iletişim aksaklıklarına yol açtı. Başbakan Modi, afetlerden etkilenenler için taziye mesajı yayımladı.

HİNDİSTAN'ın Darjeeling kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletine bağlı Darjeeling kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ile heyelanlarda 18 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin de kaybolduğu belirtildi. Yetkililer, kentin kuzeyindeki Sikkim eyaleti ile ulaşım ve haberleşme ağlarında aksaklık meydana geldiğini duyurdu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, afetlerden etkilenenler için taziye mesajı yayımladı. Modi yaralıların kısa sürede iyileşmesini dileyerek, çevre bölgelerde beklenen afetlerin yakından takip edildiğini ve tehlikelere karşı tetikte olunduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
