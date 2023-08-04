Hindistan'da sel baskınları ve toprak kayması sonucu 12 kişi kayıp

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde yaşanan sel baskınları ve toprak kaymaları sonucu en az 12 kişi kayboldu. Kurtarma ekipleri, kayıp kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

YENİ DELHİ, 4 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde sel baskınlarının yol açtığı toprak kaymalarının ardından en az 12 kişiden haber alınamıyor.

Yetkililerin Cuma günü yaptıkları açıklamaya göre, eyalet başkenti Dehradun'un yaklaşık 245 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Rudraprayag ilçesindeki Gaurikund yakınlarında Perşembe gecesi çok sayıda dükkan toprak kaymalarında hasar gördü.

Afet yönetim görevlisi Dalip Singh Rajwar, "Dün gece Gaurikund yakınlarında düşen kayalar ve şiddetli yağış nedeniyle üç dükkanın hasar gördüğü bilgisini aldık. Ekiplerimiz, çeşitli zorluklarla karşılaşmalarına rağmen kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere derhal olay yerine ulaştı" dedi. Rajwar ayrıca, "Kimsenin yerini tespit edemedik, yaklaşık 12 kişinin bölgede olduğu söyleniyor ancak şu ana kadar izlerine rastlamadık" diye konuştu.

Yetkililer, şiddetli yağışlar nedeniyle yakındaki tepelerden toprak ve kaya yığınlarının düştüğünü ve aşağıdaki dükkanları sürüklediğini söyledi.

Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ve Eyalet Afet Müdahale Gücü (SDRF) personelinden oluşan kurtarma ekipleri, kayıpları bulmak için yoğun çaba sarf ederken bölgede arama çalışmaları da devam ediyor.

Polis yaptığı yazılı açıklamada, "İlçe yönetimi, afet yönetimi, polis, SDRF, NDRF ve diğer ekipler olay yerinde olup, kayıp kişileri aramak için çalışmalar devam ediyor" denildi.

Şiddetli yağışların ve bölgedeki yamaçlardan aralıklarla düşen kayaların arama çalışmalarını engellediği belirtildi.¦