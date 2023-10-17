Hindistan'da Sabun Fabrikasında Patlama: 4 Ölü, 5 Yaralı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bulunan bir sabun fabrikasında meydana gelen iki patlamada en az 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Patlamaların sebebi henüz belirlenemedi.

YENİ DELHİ, 17 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinin yerel yetkilileri, bir sabun üretim fabrikasında art arda meydana gelen iki patlamada en az 4 kişinin öldüğünü ve 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Patlamalar Salı günü Hindistan'ın ulusal başkenti Yeni Delhi'nin yaklaşık 104 kilometre kuzeydoğusunda, Uttar Pradeş eyaletinin Meerut bölgesindeki Lohia Nagar mevkiinde meydana geldi.

Yetkililer, afet müdahale gücüne bağlı kurtarma ekipleri ile polisin hızla olay yerine intikal ettiğini belirtti. Polis, yapılan ön soruşturmada ilk patlamanın, kimyasal maddeler içeren buhar kazanının infilak etmesi sonucu meydana geldiğinin bariz olduğunu bildirdi.