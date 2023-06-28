Hindistan'da Rath Yatra Festivali'nde Tahtırevan Yanması: 6 Ölü, 15 Yaralı
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Hindistan'ın Tripura eyaletinde düzenlenen Rath Yatra Festivali'nde, tahtırevanın yüksek gerilim hattına takılması sonucu çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Hindistan'ın Tripura eyaletindeki Rath Yatra Festivali'nde insanlar tarafından çekilen tahtırevanın yanması sonucu 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Hindustan Times'ın haberine göre, Kumarghat bölgesinde çok sayıda kişinin katıldığı Rath Yatra Festivali'nde, yüksek gerilim hattına takılan tahta ve demirden yapılmış tahtırevan alev aldı.
Yangında, tahtırevanı çekenlerden 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Yaralananlar, tedavilerinin yapılması için hastaneye sevk edildi.
Hindistan'daki festivallerde kullanılan tahtırevanların yüksekliği 18 metreyi bulabiliyor.