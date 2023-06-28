Hindistan'da Rath Yatra Festivali'nde Tahtırevan Yanması: 6 Ölü, 15 Yaralı

Hindistan'ın Tripura eyaletindeki Rath Yatra Festivali'nde insanlar tarafından çekilen tahtırevanın yanması sonucu 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Kumarghat bölgesinde çok sayıda kişinin katıldığı Rath Yatra Festivali'nde, yüksek gerilim hattına takılan tahta ve demirden yapılmış tahtırevan alev aldı.

Yangında, tahtırevanı çekenlerden 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Yaralananlar, tedavilerinin yapılması için hastaneye sevk edildi.

Hindistan'daki festivallerde kullanılan tahtırevanların yüksekliği 18 metreyi bulabiliyor.