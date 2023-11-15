Hindistan'da otobüs kazasında 38 kişi hayatını kaybetti
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Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bir otobüsün dik yamaçtan yuvarlanması sonucu 38 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralananlar ise hastanelere sevk edildi.
Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde otobüsün dik yamaçtan yuvarlanması sonucu 38 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Hindustan Times'ın haberine göre, yerel yetkililer, 55 kişiyi taşıyan yolcu otobüsünün, Doda bölgesinde 200 metrelik yamaçtan yuvarlandığını duyurdu.
Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, yaralıların da yakın hastanelere sevk edildiğini bildirdi.
Cammu Keşmir Vali Yardımcısı Manoj Sinha, yaptığı yazılı açıklamada, olayda yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.
Kaynak: AA / Dünya