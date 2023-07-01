Hindistan'da otobüs kazası: 26 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın güneybatısındaki Maharashtra eyaletinde bir yolcu otobüsünün alev alması sonucu en az 26 kişi yaşamını yitirdi. Kazada birkaç kişi yaralandı.

YENİ DELHİ, 1 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın güneybatısındaki Maharashtra eyaletinde Cumartesi günü bir yolcu otobüsünün alev alması sonucu en az 26 kişi yaşamını yitirdi. Yerel polis kazada birkaç kişinin yaralandığını da doğruladı.

Nedeni henüz bilinmeyen kaza Nagpur şehri yakınlarındaki Samruddhi Mahamarg Otoyolu üzerinde meydana geldi.

33 yolcunun bulunduğu otobüs alev aldığı sırada Yavatmal'dan Pune'a seyahat ediyordu.