Hindistan'da Müslümanlara yönelik şiddet olaylarından sorumlu kişi hala yakalanamadı

Hindistan'da şubatta 2 Müslüman'ın ölümünden sorumlu olduğu iddia edilen ve 31 Temmuz'da Nuh bölgesinde Hindular ile Müslümanlar arasındaki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Monu Manesar, ülke basınına röportajlar vermesine rağmen halen polis tarafından yakalanamadı.

Hindistan'da şubatta 2 Müslüman'ın ölümünden sorumlu olduğu iddia edilen ve 31 Temmuz'da Nuh bölgesinde Hindular ile Müslümanlar arasındaki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Monu Manesar, ülke basınına röportajlar vermesine rağmen halen polis tarafından yakalanamadı.

BBC'nin haberine göre, 28 yaşındaki Manesar'ın, 31 Temmuz'da Nuh bölgesinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 23 kişinin hastaneye kaldırıldığı şiddet olaylarının ardından televizyon kanallarına röportaj vermeye devam etmesi dikkati çekiyor.

Müslümanlara yönelik gerçekleştirdiği saldırıların videolarını paylaşmakla tanınan Manesar'ın, şubatta 2 Müslüman'ı öldürdüğü öne sürülmüştü. Manesar'ın, 31 Temmuz'da Nuh'ta dini bir mitinge katılacağını açıklamasının ardından bölgede şiddet olayları patlak vermişti.

Nuh'ta toplumsal şiddet olaylarının patlak vermesinden saatler sonra ise radikal Hindu gruplar, Gurugram ve Sohna gibi kasabalarda Müslümanlara ait dükkanlara, mülklere ve ibadet yerlerine saldırılar düzenlemişti.

İddialara göre "Anjuman Jama" adlı camiye saldırı düzenleyen grup, camiyi ateşe vermiş ve o sırada içeride bulunan 22 yaşındaki imam Muhammed Saad'in ölümüne sebep olmuştu.

Şubatta 2 Müslüman'ın öldürülmesine ilişkin polis, Manesar'ı tutuklamak amacıyla evine gittiğini ancak adresinde bulunamadığını açıklamıştı.

Bunun yanı sıra Manesar'ın yeni videoları, sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor.

Televizyon kanallarına röportaj veriyor

31 Temmuz'da Nuh bölgesindeki şiddet olaylarının ardından Manesar'ın televizyon kanallarına birçok kez röportaj verdiği belirtildi.

Manesar, röportajlarda şiddet olaylarından yerel "Müslüman liderleri" sorumlu tuttuğunu ve "Hinduların dinlerine ya da ineklere yapılan hiçbir saldırıyı kabul etmeyeceğini" söyledi.

Röportajlarda "cinayet" iddialarına da yanıt veren Manesar, olay mahallinde olmadığını öne sürdü.