Hindistan'da Müslüman Gencin Linç Edilmesi Davasında 10 Kişiye Hapis Cezası

Hindistan'da 2019'da, Müslüman bir gencin linç edilerek öldürülmesine ilişkin davada, 10 kişi hakkında 10'ar yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, 10 sanığa 10 yıl hapis cezası verirken iki kişiyi de delil yetersizliğinden serbest bıraktı. Polisin, bir grup Hindu tarafından linç edilen Tabrez Ansari'nin cesedi üzerine yapılan otopsi sonucu hazırladığı raporda, ölümün 'stres' ve 'kalp krizine' bağlı gerçekleştiğini ifade etmesi tepkilere neden olmuştu. Jharkhand eyaletinde 17 Haziran 2019'da 24 yaşındaki Ansari, 'motosiklet çaldığı' iddiasıyla bir grup Hindu tarafından saldırıya uğramıştı. Müslüman genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.