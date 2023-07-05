Hindistan'da Müslüman Gencin Linç Edilmesi Davasında 10 Kişiye Hapis Cezası
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Hindistan'da 2019'da, Müslüman bir gencin linç edilerek öldürülmesine ilişkin davada, 10 kişi hakkında 10'ar yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, 10 sanığa 10 yıl hapis cezası verirken iki kişiyi de delil yetersizliğinden serbest bıraktı. Polisin, bir grup Hindu tarafından linç edilen Tabrez Ansari'nin cesedi üzerine yapılan otopsi sonucu hazırladığı raporda, ölümün 'stres' ve 'kalp krizine' bağlı gerçekleştiğini ifade etmesi tepkilere neden olmuştu. Jharkhand eyaletinde 17 Haziran 2019'da 24 yaşındaki Ansari, 'motosiklet çaldığı' iddiasıyla bir grup Hindu tarafından saldırıya uğramıştı. Müslüman genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Hindistan'da 2019'da, Müslüman bir gencin linç edilerek öldürülmesine ilişkin davada, 10 kişi hakkında 10'ar yıl hapis cezası verildi.
Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Jharkhand'daki yerel mahkeme Tabrez Ansari'nin linç edilerek öldürülmesine ilişkin görülen davada kararını açıkladı.
Mahkeme, 10 sanığa 10 yıl hapis cezası verirken iki kişiyi de delil yetersizliğinden serbest bıraktı.
Polisin, bir grup Hindu tarafından linç edilen Tabrez Ansari'nin cesedi üzerine yapılan otopsi sonucu hazırladığı raporda, ölümün "stres" ve "kalp krizine" bağlı gerçekleştiğini ifade etmesi tepkilere neden olmuştu. Polis, raporu yeniden düzenleyerek mahkemeye sunmuştu.
Jharkhand eyaletinde 17 Haziran 2019'da 24 yaşındaki Ansari, "motosiklet çaldığı" iddiasıyla bir grup Hindu tarafından saldırıya uğramıştı.
Direğe bağlanarak 12 saat boyunca dövülen Ansari, saldırganlarca Hindu tanrısı Rama'yı öven sloganlar atmaya zorlanmıştı. Ertesi gün polis tarafından alınan Ansari, 4 gün boyunca gözaltında tutulmuş ve sonra hastaneye sevk edilmişti.
Müslüman genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.