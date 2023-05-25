Hindistan'da Müslüman aileye saldıran 11 kişi gözaltına alındı

Hindistan'ın Telangana eyaletinde Müslüman bir aileye saldıran, aralarında iktidardaki Bharatiya Janata Partili (BJP) meclis üyesinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Saldırının görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, olaya tepki gösterildi.

Hindistan'ın Telangana eyaletinde Müslüman bir aileye saldıran, aralarında iktidardaki Bharatiya Janata Partili (BJP) meclis üyesinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Hindistan merkezli "siasat" haber sitesine göre, 7 Mayıs'ta eyalete bağlı Medak ilçesinde Müslüman aile bir grubun saldırısına uğradı.

Saldırının görüntüleri sosyal medyada çokça paylaşıldı, Müslüman aileye yönelik saldırıya tepki gösterildi.

Videoda Hint grubun 31 yaşındaki Md İmran ile annesi ve kız kardeşine "Lord Rama'ya Zafer" sloganı atarak saldırdığı ve aileyi "tartakladığı" görülüyor. Olayın ardından İmran'ın hamile olan kardeşinin düşük yaptığı bildirildi.

Polis, önce İmran'ı gruba saldırdığı iddiasıyla gözaltına alıp serbest bırakırken, daha sonra ise aralarında BJP'li meclis üyesinin de bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı.

Majlis Bachao Tehreek (MBT) Partisi sözcüsü Emcedullah Han, olayı kınadı, Müslüman liderlerin olayla ilgili sessizliğini eleştirdi.