Hindistan'da Muharrem Ayı Etkinliğinde Elektrik Kazası: 4 Ölü
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Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde düzenlenen muharrem ayı etkinliği sırasında elektrik akımına kapılan 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Kazanın bayrak direğinin yüksek gerilim hattına takılması sonucu meydana geldiği belirtildi.
Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde, muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlik sırasında elektrik akımına kapılan 4 kişi yaşamını yitirdi.
NDTV'nin haberine göre, Jharkhand eyaletinin Bokaro bölgesinde muharrem ayı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Etkinlik sırasında elektrik akımına kapılan 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Yetkililer, kazanın etkinlikte taşınan 4,5 metre uzunluğundaki bayrak direğinin yüksek gerilim hattına takılmasıyla meydana geldiğini kaydetti.
Kaza sonrası yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve 3'ünün durumunun kritik olduğu belirtildi.