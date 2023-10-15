Hindistan'da minibüs kazası: 12 ölü, 23 yaralı

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bir minibüsün kamyona çarpması sonucu 12 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Kazada 35 yolcu bulunuyordu.

YENİ DELHİ, 15 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletinde bir minibüsün konteyner taşıyan bir kamyona çarpması sonucu en az 12 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Polisin verdiği bilgiye göre kaza, Pazar günü sabah saatlerinde Maharaştra'nın başkenti Mumbai'nin yaklaşık 268 kilometre doğusunda Chhatrapati Sambhajinagar bölgesinin Vaijapur ilçesindeki Samruddhi Otoyolu üzerinde meydana geldi.

Kaza sırasında minibüste 35 yolcunun bulunduğu bildirildi. Polis, hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin kaza mahallinden kaldırıldığını söyledi. Kazaya ilişkin bir vaka kaydı açan polis, soruşturma başlattı.